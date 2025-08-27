El partido de esta noche entre el Deportivo Saprissa y Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana podría traer consecuencias mayores para los morados de cara al clásico nacional ante Alajuelense el sábado a las 8:00 pm.

Mauricio Villalobos tuvo que salir al minuto 14, luego de caer lesionado y aunque intentó continuar, salió de cambio por Marvin Loría.

Luego a Villalobos, se le vio caminando de una manera incómoda y con ayuda del cuerpo médico.

Aún los morados no han dado parte médico sobre la lesión de Mauricio.