Saprissa en riesgo de perder a su capitán en semifinales

Mariano Torres, capitán y referente del Saprissa, quedó en el centro de la polémica tras un altercado con el comisario de la Unafut, Erick Mora, el domingo anterior en el estadio Miguel “Lito” Pérez. El incidente podría derivar en una sanción importante que pondría en riesgo su presencia en las fases finales del torneo.

El informe arbitral ya fue remitido a la Unafut y el Tribunal Disciplinario será el encargado de analizar el caso para determinar si procede una sanción de oficio. La resolución podría conocerse entre hoy y el jueves.

El proceso no se limita a lo consignado en el informe. Si los hechos no están completamente detallados, los clubes que aún luchan por clasificar —Herediano, Cartaginés y Liberia— pueden solicitar una investigación formal, que incluiría la revisión de videos.

La conducta del volante argentino se estudia bajo el Artículo 38 del reglamento, sobre “Faltas muy graves en un partido de fútbol”. Si se comprueba lenguaje ofensivo o amenazas contra un oficial, la sanción sería de tres partidos y una multa de 200.000 colones.

El panorama se complica si existió contacto físico, como empujones. En ese caso, el castigo mínimo sería de cuatro partidos y 500.000 colones, con posibilidad de suspensiones de hasta dos años.

A las puertas de las semifinales, la posible ausencia del capitán sería un golpe fuerte para Saprissa en su lucha por el título 41.