En medio de aplausos y ovaciones, el Deportivo Saprissa se reencontró con la victoria al imponerse 3-1 a Guadalupe.

Aunque el Monstruo no mostró su versión más brillante, fue eficaz de cara al arco. El encargado de abrir el marcador fue Orlando Sinclair, quien aprovechó un tiro de esquina de Mariano Torres para enviar el balón al fondo de la red.

De hecho, sería el mismo Sinclair quien ampliaría la ventaja a 2-0 al minuto 35 de la primera parte.

En la etapa complementaria, Guadalupe salió al terreno de juego con una dinámica distinta, lo que le permitió descontar gracias a un penal bien ejecutado por Joao Maleck.

Sin embargo, Vladimir Quesada realizó cambios que le devolvieron el control del partido a Saprissa, además de recuperar la ventaja de dos goles, tras un remate desde fuera del área de Kenay Myrie, quien ya había contribuido anteriormente con una asistencia.

Con esta victoria, Saprissa asciende a la tercera posición con 13 puntos, mientras que Guadalupe se mantiene en el último lugar con apenas cinco unidades.

Ahora, el próximo reto para los de Quesada será el Clásico del Buen Fútbol ante Herediano, juego pactado para el próximo miércoles en el Estadio Carlos Alvarado.