El director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, no se guardó nada con su análisis del encuentro ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El estratega morado afirmó que con lo visto en el recinto rojinegro salió bastante satisfecho y destacó el actuar que tiene el equipo en esta clase de partidos.

“Hoy Saprissa demostró que sabe jugar una final porque así son este tipo de juegos. Atacamos y defendimos bien. Somos un equipo que cuando un jugador entra, cumple en el terreno de juego. Me siento contento con el club; estuvimos bien armados”, señaló.

“El Pelícano” fue enfático de que no tienen que pensar en lo que sería una eventual semifinal, sino que van a ir con tranquilidad en búsqueda de lograr los objetivos planteados previo al Torneo de Clausura.

“No me gusta brincar etapas, ya que hay que respetarlas. Sea lo que sea, vamos contra Guadalupe y tenemos que ganar el partido para clasificar a semifinales. Tenemos que estar tranquilos y trabajaremos para ello”, indicó.

El juego ante los guadalupanos será este próximo miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra