Solo anotó un gol, únicamente hizo 19 disparos totales y estuvo en la cancha 455 minutos. El delantero español Sabin Merino ya es historia en el Saprissa, quedó fuera. La noticia la confirmó el Gerente General del Saprissa, Gustavo Chinchilla, quien detalla que el futbolista ya sabe que no lo necesitan. “Ya hay un acuerdo desde la perspectiva deportiva que no estamos contando con Sabin para el primer equipo. Así que eso ya es un tema que hemos discutido con el jugador y ese es el camino que va a tomar el Saprissa. Estamos nada más afinando”.

Le costará caro a Saprissa

Con un rendimiento tan pobre era claro que debía quedar fuera, pero al día siguiente de quedar fuera el cuadro tibaseño del Torneo Clausura 2025. Pero eso no sucedió porque el delantero de 33 años tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Fue fichado el 1 de enero de 2025 y no cumplió las expectativas.

Serán solamente unas horas para que Saprissa haga oficial su salida, pero ya está el acuerdo y lo que quedan son esos detalles del rompimiento de contrato.

Saprissa asegura que va a pagar

En otro tema candente el mismo Chinchilla garantiza que le van a pagar al equipo Hapoel lo que le deben. Recordemos que el tema se remonta al 2022, cuando Jimmy Marín, quien había llegado a la “S” desde el Hapoel Beer-Sheva un año antes, fue transferido al FC Oremburgo de Rusia. El club israelí alegó que se trató de una venta, mientras que Saprissa sostuvo que los rusos pagaron la cláusula de rescisión, lo cual no constituía una transacción entre clubes. Sin embargo, el TAS resolvió que Saprissa sí debe pagar. El Monstro debe pagar al menos 230 millones de colones.

“La gente tiene que estar tranquila porque se ha hablado muchísimo y se ha especulado mucho, especialmente de la ignorancia, porque es gente que no sabe de esto y posiblemente hay alguien con un interés alimentando a la gente que no tiene conocimiento de las cosas para simple y sencillamente sembrar duda. No hay ninguna duda, el Saprissa va a honrar la deuda que tiene y no tiene ningún riesgo de que vaya a ser castigado, primero porque somos obedientes de la normativa. Seguimos pensando que la transacción que se hizo no fue una venta, una transferencia voluntaria entre clubes, sino una aplicación de una cláusula. Sigue siendo nuestro argumento, pero somos respetuosos de la reglamentación y de las decisiones del tribunal y por supuesto de la FIFA”.