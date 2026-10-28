Saprissa consigue una agónica victoria y regresa a la Concacaf

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa logró una victoria gracias a una anotación en los últimos minutos del partido con la cual, superaron al Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Con este marcador, los morados regresan a la Copa de Campeones de Concacaf tras ausentarse el año anterior.

Un centro llegó al área salvadoreña y el guardameta de LA Firpo salió mal, dejando el balón servido para Gerson Torres. El atacante morado no perdonó y aprovechó el error para mandar la pelota al fondo de las redes y poner el 1-0.

Saprissa manejó el partido después del gol y tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja antes del descanso. Luis Paradela encontró el balón tras una jugada con varios rebotes y definió para celebrar el segundo tanto de la noche.

En el complemento, Saprissa continuó llevando los hilos del encuentro. El equipo morado tuvo la pelota, buscó los espacios y generó ocasiones para ampliar la diferencia, pero comenzó a fallar frente al arco.

En la primera jugada realmente peligrosa del conjunto salvadoreño del segundo tiempo, Abraham Madriz cometió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. Cerritos tomó la responsabilidad y no falló desde los once pasos para colocar el 1-1.

Cuando ya parecía que el partido se escapaba, apareció la SapriHora.

Al 90+6, Ariel Rodríguez se convirtió en el héroe de la noche. El delantero apareció en el momento que más lo necesitaba el Monstruo y marcó el 2-1 que desató la locura en Tibás.

Saprissa ganó, sufrió hasta el último suspiro y consiguió el objetivo: avanzó a la Copa de Campeones de la Concacaf. Una clasificación que durante varios minutos pareció estar en riesgo y que terminó llegando en el momento más dramático.