Marcelo Tulbovitz, preparador físico que estuviera con el Deportivo Saprissa en el Mundial de Clubes regresa a la casa morada.

Por medio de un video, el Monstruo lo anunció. En él aparece el propio Marcelo confirmando la noticia. Además de su labor como preparador físico, Tulbovitz destaca por ser un gran motivador, ya sea en las prácticas o en el mismo partido, como se escucha en el video.

Marcelo es uruguayo, tiene 64 años y estuvo trabajando recientemente con Marcelo Gallardo en River Plate de Argentina.