Saprissa confirma lista de jugadores que viajaron a Panamá

Saprissa emprendió este lunes su viaje hacia Panamá, donde quedará concentrado para afrontar su debut en la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que buscará iniciar con el pie derecho su camino internacional.

El conjunto morado enfrentará este miércoles al Umecit FC, en un compromiso programado para las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos.

Antes de partir, el club hizo oficial la lista de jugadores inscritos para el certamen, en la que sobresale la presencia del capitán Mariano Torres, quien comandará al equipo dirigido por Hernán Medford en el arranque de la competencia.

El experimentado volante argentino vuelve a figurar como una de las principales referencias del plantel tibaseño, que buscará comenzar con una victoria su participación en un torneo que representa uno de los principales objetivos de la temporada.

Bajo el mando de Medford, Saprissa intentará dejar una buena impresión en el plano internacional y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda, en un grupo que promete ser muy disputado.

La delegación morada aprovechará las horas previas al compromiso para completar sus últimas sesiones de entrenamiento en territorio panameño y ultimar los detalles tácticos de cara al choque frente al cuadro canalero.

Esta es la lista oficial de los jugadores de Saprissa que viajaron a Panamá:

✈️ Rumbo a Panamá 🇵🇦 Este es el plantel que viaja para enfrentar el miércoles nuestro debut en Copa Centroamericana 💜 pic.twitter.com/e3GgSBuSBz — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 27, 2026

El encuentro ante Umecit marcará el estreno oficial de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026, una competición que además otorga boletos para la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.