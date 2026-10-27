Saprissa confirma 4 bajas para juego ante Firpo

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, repasó la actualidad de la plantilla morada en la previa del partido frente al Luis Ángel Firpo y dejó en claro el panorama médico del equipo.

Ante las especulaciones sobre las variaciones en la formación titular, el estratega salió al paso para aclarar que las variantes responden estrictamente a imprevistos médicos y no a inestabilidad dentro del grupo.

Medford detalló la nómina de futbolistas que se encuentran al margen por dolencias físicas, al tiempo que celebró la reincorporación de una pieza importante en el ataque.

“Yo creo que aquí nosotros nunca escondemos nada y sí hay jugadores lesionados. Kendall (Waston) está lesionado, (Sebastián) Acuña está lesionado… Recuperamos a (Luis) Paradela. (Sebastián) Padilla está lesionado, (Orlando) Sinclair está lesionado”, explicó el entrenador tibaseño.

Waston será baja (Foto: Mauricio Aguilar)

El técnico instó a los medios de comunicación a constatar la información oficial antes de emitir reportes que generen incertidumbre en los aficionados.

“Yo creo que a veces es simplemente ustedes como periodistas averiguar las cosas antes de cierto comunicado. Obviamente que a veces uno piensa algo y a veces hay que hacer algún tipo de cambio en el momento. Pero yo creo que a veces hay que informarse para que ustedes informen bien a la afición”, aseveró el timonel.

Pese a afrontar este compromiso con cuatro ausencias confirmadas, el estratega recalcó que el grupo afronta el reto concentrado en certificar el pase a la siguiente ronda partiendo desde el primer lugar de la tabla.