Saprissa con 4 bajas para juego ante el Firpo

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa no podrá contar con 4 de sus jugadores para el juego contra el equipo de Luis Ángel Firpo.

Los morados se juegan el repechaje para asistir a la Copa de Campeones de Concacaf luego de haber quedado eliminados de la Copa Centroamericana.

Gerald Taylor no podrá ser parte del juego de ida debido a que está sancionado, mientras que Samir Taylor, Sebastián Padilla y José Carvajal están lesionados.

Los tibaseños viajan a territorio salvadoreño con los siguientes futbolistas:

El primer compromiso de la serie se jugará en El Salvador este miércoles, mientras que la vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Ricardo Saprissa.