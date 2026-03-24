Saprissa busca gerente deportivo ¿Qué pasará con Lonis?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Erick Lonnis conversó esta tarde en Tiempo Extra Radio sobre la actualidad del Deportivo Saprissa.

El gerente deportivo morado confirmó que el club es altamente demandante y que continuará ligado a la institución.

“Saprissa es muy demandante, no había gerente deportivo, la presidencia estaba dudosa, ahora todo es más estable, estamos peleando primeros lugares y seguimos en búsqueda de un gerente deportivo, pero me mantendré en la organización dentro de proyectos específicos”.

El conjunto morado continúa en la búsqueda de un gerente deportivo y priorizará que sea costarricense, por encima de opciones extranjeras.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra