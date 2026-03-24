Saprissa busca gerente deportivo ¿Qué pasará con Lonis?

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Erick Lonnis conversó esta tarde en Tiempo Extra Radio sobre la actualidad del Deportivo Saprissa.
El gerente deportivo morado confirmó que el club es altamente demandante y que continuará ligado a la institución.
“Saprissa es muy demandante, no había gerente deportivo, la presidencia estaba dudosa, ahora todo es más estable, estamos peleando primeros lugares y seguimos en búsqueda de un gerente deportivo, pero me mantendré en la organización dentro de proyectos específicos”.
El conjunto morado continúa en la búsqueda de un gerente deportivo y priorizará que sea costarricense, por encima de opciones extranjeras.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra