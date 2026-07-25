Saprissa aplasta a Pérez Zeledón con cinco tantos

El Deportivo Saprissa arrancó con autoridad su participación en el Torneo Apertura 2026 al imponerse 5-1 sobre Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa. El contundente triunfo le permite al conjunto morado comenzar el campeonato con confianza, luego de dos años sin conquistar un título nacional, con la excepción del Torneo de Copa, y tras una etapa internacional sin mayores logros.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Hernán Medford tomó el control del encuentro y buscó abrir el marcador. Sin embargo, durante la primera mitad se encontró con la destacada actuación del guardameta generaleño Bryan Segura, quien respondió con varias intervenciones de mérito para mantener el empate sin goles al descanso.

La historia cambió por completo en el complemento. Apenas iniciada la segunda parte, Orlando Sinclair adelantó a los tibaseños al minuto 46, desatando la celebración en las graderías. No obstante, Pérez Zeledón reaccionó rápidamente y consiguió el empate gracias a José Alvarado al 54′.

Lejos de desanimarse, el conjunto morado respondió con una ofensiva contundente. El cubano Luis Javier Paradela marcó un doblete con anotaciones a los minutos 59 y 67, ampliando la ventaja para los locales y encaminando la victoria.

La fiesta continuó con un momento especial cuando el panameño Newton Williams, quien regresó tras una prolongada lesión, anotó el cuarto gol al minuto 69. Su celebración estuvo cargada de emoción y fue acompañado por el abrazo de todos sus compañeros.

El cierre del encuentro dejó otro motivo para celebrar. Al minuto 81, el joven Carlos Fabricio Urbina Centeno debutó oficialmente con Saprissa y coronó su estreno con un gol, sellando el definitivo 5-1 y convirtiendo su primera aparición en un momento inolvidable.

Para este compromiso, Hernán Medford alineó a Abraham Madriz, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Samir Taylor, Jefferson Brenes, Andrey Soto, Gerson Torres, Mathias Elizondo, Orlando Sinclair y Luis Javier Paradela.

Por su parte, Pérez Zeledón, bajo la dirección de Robert Arias, inició con Bryan Segura, Rawy Rodríguez, William Fernández, Luis José Hernández, José Alvarado, Marvin Angulo, Barlon Sequeira, Luis Vega, Kenneth Guzmán, Alejandro Porras y Kenneth González.