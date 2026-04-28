Saprissa apelará sanciones de Mariano y Fidel

Tras el informe hecho por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, Saprissa tomará acciones ante las sanciones de dos de sus jugadores tras la fecha 18.

Se trata de los castigos impuestos al argentino Mariano Torres y el panameño Fidel Escobar, ambos tendrán que cumplir con tres partidos de suspensión tras los acontecimientos sucedidos ante el comisario de Unafut, Erick Mora.

Erick Lonnis, gerente deportivo de la institución morada, se refirió a las acciones que están tomando, las cuales operan desde antes de conocerse las sanciones.

“Efectivamente nuestro equipo de abogados está trabajando desde anoche en el análisis del caso. No me voy a referir al fondo ni dar criterio legal, pero sí vamos a presentar las apelaciones. Estamos haciendo un trabajo muy detallado y riguroso, con toda la fuerza de la institución, ya que considero que nuestros jugadores merecen ser defendidos en esta instancia”, indicó.

Lonnis también señaló que le tomó por sorpresa las declaraciones que realizó el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, el cual mencionó que Saprissa fue el equipo más beneficiado de la fase regular.

“Yo creo que es una situación sin precedentes lo que ha vivido Saprissa en las últimas semanas. Las declaraciones del presidente de la Comisión de Arbitraje condicionan la percepción y no lo vamos a permitir. Hemos visto muchas jugadas que deben revisarse en el VAR y no se revisan, y eso no entra en ese estudio. Es una situación totalmente fuera de lo normal lo que está pasando”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Acción 360 (@accion_360)

Saprissa buscará una solución lo antes posible para tener disponibles a sus jugadores de cara a la fase de semifinales.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra