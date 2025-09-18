El Deportivo Saprissa, en búsqueda de mejorar su plantilla para lo que queda de campeonato nacional, se deshizo de un jugador en la defensa.

Se trata de Ryan Bolaños, quien no continuará en el club morado. Bolaños seguirá su carrera en Sporting FC.

“Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos”, explicó Erick Lonnis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa.

Con la institución morada, debutó ante San Carlos un 16 de enero de 2022. Fue parte del equipo que ganó el tetracampeonato, y además ganó una Supercopa.