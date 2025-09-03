En medio de la oscuridad que atraviesa el Saprissa, salió un pequeño rayo de luz para los aficionados del cuadro morado.

Este 14 de septiembre, cuando los saprissistas reciban a Guadalupe FC por la fecha 8 del Apertura 2025, volverá la carrera nacional de botargas al medio tiempo.

“Este año las reglas cambian, este año es más NACIONAL que nunca”.

Será la cuarta carrera de este tipo, lo que promete caídas y momentos graciosos para los participantes, y evidentemente las risas para el público presente.