La NFL aterrizará en Brasil con un partido oficial de temporada regular,y tiene todos los ingredientes necesarios para hacer un gran espectáculo: un estadio lleno, un show musical de talla internacional y un duelo entre dos de las franquicias más seguidas de la liga. Será este viernes a las 6 p.m. hora costarricense.

El Neo Química Arena, mejor conocido como Arena Corinthians en São Paulo, es el escenario elegido para este acontecimiento. Con capacidad para más de 49, 205 espectadores, el recinto vibrará con una mezcla de tradición brasileña y espectáculo deportivo estadounidense. La ciudad está viviendo días de fiesta, y el evento marcará un nuevo capítulo en la internacionalización de la NFL, consolidando a Brasil como uno de sus mercados estratégicos en América Latina.



El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Karol G, quién encenderá la cancha con una presentación llena de energía, luces y ritmo latino. La colombiana probablemente interpretará algunos de sus éxitos más reconocidos, mezclando el ritmo colombiano junto a la coordinación brasileña. Su show reafirma la apuesta de la NFL por acercar la experiencia del fútbol americano a nuevas audiencias a través del entretenimiento global.

En lo deportivo, el enfrentamiento entre los Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs promete ser un duelo de alta intensidad, debido a que ambos equipos tienen a ambos equipos ofensivos con todos sus jugadores disponibles, haciendo ver un posible partido con muchos puntos en el marcador.

La noche en São Paulo promete ser una de consolidación de la NFL con su audiencia internacional. abriendo más posibilidades para que el ovoide logre atravesar más fronteras y así complacer a la afición.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera