El defensor de tan sólo 20 años, Santiago van der Putten, está teniendo un gran arranque de torneo con Alajuelense, sumado al gran cierre que tuvo el torneo pasado.

Debido a esto, el joven recibió su segundo llamado a la Selección mayor, y el primero para disputar partidos en fecha FIFA.

Santiago asegura que vive un sueño.

A pesar del gran momento que vive en el cuadro manudo, al defensor le sigue sorprendiendo el llamado a la Selección.

“Creo que siempre hace una ilusión grandísima cada vez que mi nombre sale en esa lista , me llenó de ilusión, me sacó una sonrisa grandísima y nada, estaba soñando despierto y sigo soñando despierto “.

Santiago van der Putten también agradeció por la confianza, tanto a Alexandre Guimarães como a los demás miembros del cuerpo técnico manudo.

“La confianza que no solo me ha dado él, sino todo el cuerpo técnico y todos los jugadores, compañeros que tengo en la Liga, es grandísima, me han dado mucho espacio para crecer, mucho respaldo, independientemente si cometo errores o no. Me han dejado disfrutar y me han dado esa confianza para ser yo“.