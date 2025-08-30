Daniel Loría Gómez, de 14 años, oriundo de Santa Ana, ganó 7 medallas de oro en la categoría infantil del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística que se realiza en el Gimnasio Nacional. Entrena con el Club Carbonell y compite por el Comité Cantonal de Deportes de San José. Ya piensa en su clasificación a los Juegos Nacionales Limón 2026. “Estoy feliz por las 7 medallas, pero debo descansar porque el lunes vuelvo al gimnasio”, dijo. Debutó en los Juegos Nacionales 2020-2021 con 6 oros y 1 plata, también brilló en la edición 2022-2023, donde obtuvo 6 preseas, incluyendo el oro en el todo evento. Su padre, Edgar Loría, preparador físico de las ligas menores de la Liga Deportiva Alajuelense, es uno de sus principales apoyos.