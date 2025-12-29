Tras más de un año de no cantar en suelo costarricense, el “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, demostró no perder el sabor latino de sus venas; ya que acompañado de una orquesta de más de 10 músicos, el puertorriqueño arrancó deseando felices fiestas con su canción Me Gustan Las Navidades a los costarricenses.

“Y para todos los ticos que estén en el exterior, sean las navidades, símbolo de amor”, entonó Santa Rosa durante su presentación en el concierto de fin de año organizado por la Municipalidad de San José.

El boricua terminó de encender la fiesta cuando “agarró bajando” a los asistentes, quienes corearon que “todo lo que sube tiene que caer”; una de las canciones más icónicas del cantante.

Santa Rosa, quien aprovechó la tarima para sus reconocidas improvisaciones de canto y baile, fue el encargado de cerrar el evento que se llevó a cabo durante todo el domingo en el Parque Metropolitano La Sabana.



Miles de personas acudieron al concierto.

En la tarima, colocada por segundo año consecutivo como evento de cierre, se presentaron además agrupaciones nacionales como Son de Tikizia, Jime Piza y el cantante de reggae Shel Dixón.

“Estoy muy contento de regresar a Costa Rica, yo espero que la gente la haya pasado super bien, y aprovecho para enviarles un abrazo de fin de año; que sea el fin de una etapa y el inicio de otra para este país, que siempre me trata con tanto cariño”, comentó el Caballero de la Salsa previo a salir al escenario.

El gobierno local contó además con 50 foodtrucks y diversos espacios de disfrute, todo esto bajo el lema “Fin de año en la Ciudad”, una iniciativa del alcalde Diego Miranda para retomar la visitación al cantón central de San José.

A dicha cita asistieron miles de costarricenses, quienes abarrotaron a más no poder el parque citadino, tanto adultos como menores de edad acompañados de sus padres.



Asistentes opinan

María Fernanda Sánchez “Me pareció bastante chiva, es una forma de intentar llamar a la gente para que se siga apuntándose más a este tipo de actividades gratuitas; me parece super bien que los niños y adultos mayores puedan venir”.

Luis Obando “Me ha parecido muy bien, venía con expectativas totalmente nuevas porque no pude venir el año pasado; y me parece una excelente opción para las personas que no tienen dinero, en general me pareció super bien la experiencia”.