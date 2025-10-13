El primer concierto con formato de festival de música regional en Costa Rica, que reunirá a artistas de talla internacional, se realizará en el marco de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026.

El evento tendrá lugar el sábado 17 de enero de 2026 y contará con un cartel sin precedentes: La Arrolladora Banda El Limón, Edén Muñoz, Jessi Uribe y Luis Alfonso compartirán escenario por primera vez en el país.

Desde Salmerón Producciones explicaron que la idea evolucionó de “un concierto nunca antes visto” a la organización del primer festival de música regional en Guanacaste, un paso que consideran histórico tanto para Santa Cruz como para la industria musical nacional.

Aunque incorpora una propuesta moderna, el festival busca complementar y enriquecer la experiencia tradicional de las Fiestas Típicas, ofreciendo una producción de alto nivel para un público que disfruta la nueva ola de música regional.

Las entradas y el servicio de parqueo están disponibles en www.tickz.cr. Los boletos se habilitaron el 10 de octubre a las 12:00 p.m., con precios que van desde ₡33.000 en Zona General hasta ₡270.000 en Mesas VIP, impuestos incluidos.

El festival ofrecerá varias localidades: Zona General, Mesas VIP y Tarima VIP con mesas cocteleras. Los parqueos también se pueden adquirir en línea, con precios de ₡10.000 para autos, ₡5.000 para motocicletas y ₡15.000 para busetas (más cargos por servicio).

El evento será exclusivo para mayores de 18 años.

Sobre las Fiestas

Las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, consideradas el alma de la cultura guanacasteca, se celebrarán del 14 al 18 de enero de 2026.

La agenda incluirá actividades religiosas (del 5 al 18 de enero), montaderas de toros, topes, bailes populares, talleres de artesanía, gastronomía típica y la tradicional Calle de las Marimbas.

Las festividades cerrarán el domingo 18 de enero con la emblemática Burra Fiestera, símbolo de alegría y tradición en el pueblo santacruceño.