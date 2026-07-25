Santa Cruz llenó sus calles de sabor y tradición por la Anexión

Las calles de Santa Cruz, Guanacaste, se llenaron de color, música y tradición este sábado con un desfile dedicado a las costumbres culinarias de la provincia, como parte de las actividades por el 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Video: corresponsal Manuel Gutiérrez.

La actividad comenzó a las 9:00 a.m. en el Parque Bernabela Ramos y recorrió las principales vías del cantón hasta concluir en la Plaza López, donde decenas de familias y visitantes disfrutaron de las presentaciones y exhibiciones preparadas para la ocasión.

Video: corresponsal Manuel Gutiérrez.

Durante el recorrido participaron estudiantes de diferentes centros educativos, quienes representaron la riqueza gastronómica, las tradiciones y la identidad cultural guanacasteca mediante coloridas comparsas y alegorías. Además, emprendedores de la zona aprovecharon la celebración para ofrecer artesanías y una amplia variedad de platillos y productos típicos de la cocina local.

Video: corresponsal Manuel Gutiérrez.

El desfile formó parte de las festividades oficiales organizadas con motivo del 25 de julio, una fecha que conmemora la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica y que cada año reúne a miles de personas para exaltar la historia, la cultura y el orgullo de la provincia de Guanacaste.