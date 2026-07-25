Santa Cruz llenó sus calles de sabor y tradición por la Anexión

Las calles de Santa Cruz, Guanacaste, se llenaron de color, música y tradición este sábado con un desfile dedicado a las costumbres culinarias de la provincia, como parte de las actividades por el 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
La actividad comenzó a las 9:00 a.m. en el Parque Bernabela Ramos y recorrió las principales vías del cantón hasta concluir en la Plaza López, donde decenas de familias y visitantes disfrutaron de las presentaciones y exhibiciones preparadas para la ocasión.
Durante el recorrido participaron estudiantes de diferentes centros educativos, quienes representaron la riqueza gastronómica, las tradiciones y la identidad cultural guanacasteca mediante coloridas comparsas y alegorías. Además, emprendedores de la zona aprovecharon la celebración para ofrecer artesanías y una amplia variedad de platillos y productos típicos de la cocina local.
El desfile formó parte de las festividades oficiales organizadas con motivo del 25 de julio, una fecha que conmemora la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica y que cada año reúne a miles de personas para exaltar la historia, la cultura y el orgullo de la provincia de Guanacaste.