El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de los cuerpos de una pareja alemana que fue reportada como desaparecida desde el lunes en Quepos. Ambos aparecieron maniatados y enterrados dentro de bolsas en una finca de la localidad de Cerros.

La investigación inició tras una alerta de asalto en la vivienda de los extranjeros. Cuando los agentes inspeccionaron la propiedad, no hallaron a la pareja, pero sí detectaron un montículo de tierra removido con fuerte olor. La escena fue custodiada hasta contar con orden judicial para revisar el terreno.

Con apoyo de la unidad canina y de peritos forenses, se confirmó la presencia de los cuerpos. El perro especializado marcó positivo en el sitio y, tras excavar, los investigadores recuperaron los cadáveres de un hombre y una mujer con características que coinciden con los alemanes desaparecidos.

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron manchas de sangre en distintos aposentos, rastros de limpieza reciente y huellas plantares que fueron fijadas como evidencia. Además, se aplicará luminol para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense, donde se determinará la causa y forma de muerte. El OIJ indicó que la pareja tenía residencia en Costa Rica y que su último ingreso al país se registró en septiembre de este año.