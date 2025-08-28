Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminaron de forma afirmativa un proyecto de ley que establece sanciones económicas y administrativas para quienes protagonicen actos violentos en las vías públicas.

La iniciativa, presentada en octubre del año anterior por el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, propone una multa de ¢280 mil para conductores, pasajeros o peatones que participen en agresiones o peleas en carretera, conductas que hoy no están tipificadas en la Ley de Tránsito.

Además de la sanción económica, el texto establece que, si los involucrados desobedecen la orden de las autoridades de tránsito de mover sus vehículos para restablecer la circulación, podrán enfrentar el retiro de placas y la inmovilización del vehículo.

El proyecto también faculta a la Policía de Tránsito para detener a cualquier persona que obstaculice el paso vehicular o peatonal por participar en actos violentos y se niegue a cumplir las órdenes policiales.

Con el dictamen afirmativo en comisión, la propuesta pasará ahora al Plenario Legislativo para su discusión y eventual votación en primer debate.



Origen del proyecto

• Nombre: Ley para sancionar las conductas violentas en carreteras

• Expediente: Nº 24.639

• Motivación: Aumento de agresiones y hechos violentos en carreteras, vacíos en la Ley de Tránsito y necesidad de dotar a la Policía de Tránsito de herramientas para intervenir.

Algunos casos en carreteras

1. Ruta 27 – Orotina

Un conductor de tráiler lanzó su vehículo contra un automóvil liviano tras una discusión y se dio a la fuga. Testigos reportaron que el camión circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

2. Disparo en carretera – San José

Durante un enfrentamiento entre un conductor de vehículo doble tracción y un motociclista, el acompañante del automóvil disparó un arma de fuego desde la ventana. El proyectil impactó el suelo sin causar heridos. El hecho fue captado en video y podría investigarse de oficio.

3. La Valencia – Heredia

Un automovilista intentó embestir a un motociclista durante una disputa verbal, provocando una colisión múltiple en plena hora pico.

Multas y sanciones

• Multa económica: ¢280.000

• Posibles sanciones adicionales:

– Retiro de placas

– Inmovilización del vehículo

– Detención por obstruir tránsito o

desobedecer órdenes policiales

Próximos pasos

1. Discusión en comisión correspondiente

2. Votación en primer debate

3. Votación en segundo debate

4. Publicación en La Gaceta para entrar en vigor