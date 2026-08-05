¿Sancionaron a José Giacone? Disciplinario se pronuncia

El Tribunal Disciplinario de la FCRF dio a conocer las resoluciones correspondientes a la segunda jornada del Apertura 2026 y únicamente un futbolista recibió sanción.

Se trata del lateral de Pérez Zeledón, Luis José Hernández, quien fue suspendido tras su expulsión en la pasada fecha y será el único jugador que deberá cumplir castigo disciplinario.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las resoluciones fue la ausencia de una sanción para José Giacone, técnico del Herediano.

El estratega florense criticó con dureza el trabajo arbitral tras el empate ante Inter San Carlos, luego de que el VAR interviniera para anular un gol de Elías Aguilar.

“¿Aquí hay libertad de prensa, señorita de Unafut? ¿Puedo hablar yo o me sancionan? ¿Para qué está el VAR? Está para impartir justicia. Ya vi la jugada de Aarón Murillo y no toca al jugador del Inter. Hay personas en el VAR, encargados de impartir justicia y tienen todas las herramientas…”, dijo Giacone en conferencia.

Pese a sus declaraciones posteriores al encuentro, el Tribunal Disciplinario no impuso ninguna sanción al entrenador, por lo que podrá dirigir con normalidad en la próxima jornada del campeonato.