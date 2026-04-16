Sancionan a hijos de Daniel Ortega y empresas vinculadas al oro

Washington (AFP). Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo con cargos en el gobierno, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento de Estado.

“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, añade.

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021.

Ahora pasa a sancionar entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.

Las sanciones implican que todos esos funcionarios y empresas no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.

El gobierno estadounidense considera a Nicaragua una dictadura y uno de los focos de inestabilidad en la región.

El Departamento del Tesoro acusa en particular a empresas nicaragüenses de haber participado en la expropiación de negocios con capital extranjero del sector el año pasado.

“Representantes de empresas vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega ocuparon arbitrariamente una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua, una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una compañía estadounidense” aseguró el Departamento del Tesoro.

En consecuencia, la OFAC decreta sanciones contra Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company.

También se aplican contra la gran empresa del sector, Exportadora de Metales (EMSA), así como Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze y Brother Metal.