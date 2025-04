El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilbert Jiménez reprochó al precandidato Gilbert Jiménez por haber increpado al expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez.

Jiménez, conocido popularmente como “El Turqueso” acudió a votar a la escuela Carlos Sanabria en Pavas y coincidió con el expresidente Arias, quien intentó saludarlo.

No obstante, el diputado, que brindaba declaraciones a distintos medios de comunicación, empezó a gritar contra el exmandatario acusándolo de apoyar a Álvaro Ramos, a quién tachó como el “candidato de la cúpula”,

“Que no sigan las cúpulas, los mismos de siempre. Esas cúpulas que han impuesto candidatos. Liberación no es un partido de amigos, es el partido del pueblo. Hoy el pueblo de Costa Rica va a decirle (a las cúpulas) por qué Gilbert Jiménez es el candidato de Liberación Nacional para ser presidente de Costa Rica. Vamos a sacar esas cúpulas, de frente se los digo, como soy yo, de frente”, dijo Jiménez a Arias.

Dicha posición hizo que algunas personas empezaran a increpar al expresidente e incluso, pedirle que se fuera del centro educativo. El tema no pasó a más y Arias saludó al precandidato que ni siquiera logró un 9% en la convención interna.

No gustó

El tema no gustó en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“Fue un espectáculo bochornoso que no me gustó para nada, las manifestaciones y comportamiento de don Gilbert Jiménez hacia el presidente Óscar Arias no fueron acordes y no estuvieron a la altura. Yo fui uno de los que más defendió a don Gilbert para que participara en el proceso y tengo la autoridad para decir que no me gustó eso que hizo. Lo digo con torda la autoridad moral”, dijo Ricardo Sancho, presidente del PLN, a Diario Extra.

El verdiblanco descartó abrirle un procedimiento, aunque sí lo exhortó a reflexionar sobre sus palabras.

“Uno de los problemas que tiene una contienda como esta es que alguna gente se aprovecha para tirarle piedras al partido creyendo que van a ganar votos con eso. Y este es el barco que al final de cuentas hay que utilizar para llegar a puerto. Entonces no se puede estar todo el tiempo tirándole piedras a Liberación Nacional. Ese comportamiento lo hablaremos con él y consideramos que es inadecuado.

En esta ocasión, hubo renovación con mucha gente joven y mujeres. No se vale atacar al partido, militancia, a la gente y a un expresidente como Don Oscar Arias , nobel de la Paz. ¿Cómo vamos a hacer conflicto cuando hay un hombre de paz al frente?”, concluyó.