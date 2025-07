No muchos jugadores pasan de un equipo no tradicional hacia el extranjero, pero Joseth Peraza lo logró. El ahora ex jugador de San Carlos pasó a la primera división de Hungría, específicamente al Zalaegerszegi TE FC.

Pero antes de firmar su nueva etapa en el fútbol europeo, Peraza recibió ofertas tanto de Alajuelense como de Saprissa. Así lo confirmó el defensor central a Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes a mediodía por Extra Radio.

“Realmente sí existieron (las ofertas), totalmente cierto. Lastimosamente no se dio. Bueno, creo que pienso que todo pasa por algo, pero sí existieron esos acercamientos”, dijo.

Peraza afirmó que a pesar de las ofertas, es sancarleño de corazón, por lo que la decisión la habría tomado por el que tuviera un mejor proyecto deportivo.

“No podría decir (a dónde le hubiera gustado ir) porque soy sancarleño de corazón y creo yo que apostaría más por lo deportivo. Entonces depende de… bueno, no se avanzó más en las negociaciones, pero no podría decirte qué equipo me hubiese gustado más“.

Joseth contó qué influyó en la decisión de rechazar a los equipos más grandes del país, asegurando que quería salir de su zona de confort.

“Antes de este último torneo, hubo acercamientos, pero no se pudo negociar. Sonaron equipos de afuera, en Estados Unidos y otros países, pero no se pudo, no se llegó a nada, y esta fue la última oferta más fuerte y pues quería cambiar algo más , no sé, mi zona de confort. Estaba en casa, en San Carlos y creo que era el momento para, para dar el paso a otro equipo“.

Roy Myers, panelista del programa, afirmó que intentó llevar al defensor al cuadro morado.

“Es uno de los, de los jugadores jóvenes con mucha proyección, entonces siempre se hace scout y seguramente todos, la mayoría de los equipos lo tienen mapeado. Desde muy jovencito, él estaba ya jugando en San Carlos, estaba en el alto rendimiento, se había hablado con él y bueno, toma la decisión de quedarse y crecer en San Carlos”.