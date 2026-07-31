San Ramón moderniza su red de agua con inversión de ₡4 mil millones
Presidenta se hizo presente en el acto oficial
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) completó una etapa clave en la modernización del sistema de distribución de agua potable en San Ramón, que impacta de forma directa a más de 60 mil habitantes.
El rezago en la red hídrica limitaba la calidad de vida y el crecimiento del cantón, según denunció la alcaldesa Gabriela Jiménez, así como la presidenta Laura Fernández.
La renovación de la infraestructura garantiza agua constante y crea las condiciones necesarias para atraer inversión comercial, industrial y residencial.
El proyecto en cifras:
₡4.830 millones: Inversión total ejecutada en la etapa clave.
60.000 habitantes beneficiados.
31 km de tubería nueva instalada.
2.650.000 litros: Capacidad de almacenamiento añadida con 5 tanques nuevos.
1.329 nuevas conexiones domiciliarias.
52 hidrantes colocados para emergencias y soporte comunitario.
Infraestructura construida
Almacenamiento: Construcción de 5 tanques nuevos (Tremedal, La Planta, La Paz, Bolívar y San Pedro) y mejora de 3 existentes (La Esperanza, Las Juntas y Corrales).
Distribución y bombeo: Instalación de 4 estaciones de bombeo para optimizar la presión operativa del sistema.
Alcance territorial (5 distritos beneficiados):
San Ramón (Casco Central)
Piedades Norte
San Juan
Alfaro
San Rafael
El AyA mantiene ₡458 millones adicionales en ejecución inmediata:
₡253 millones en San Juan: Para tuberías, interconexiones y traslado de usuarios.
₡205 millones en Piedades Norte (2.ª etapa): Para regular la presión en la red y optimizar infraestructura en sectores como calle Sancho, Victoria y Quesada.