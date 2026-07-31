San Ramón moderniza su red de agua con inversión de ₡4 mil millones

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) completó una etapa clave en la modernización del sistema de distribución de agua potable en San Ramón, que impacta de forma directa a más de 60 mil habitantes.

El rezago en la red hídrica limitaba la calidad de vida y el crecimiento del cantón, según denunció la alcaldesa Gabriela Jiménez, así como la presidenta Laura Fernández.

La renovación de la infraestructura garantiza agua constante y crea las condiciones necesarias para atraer inversión comercial, industrial y residencial.

Alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, fue bien recibida por los ramonenses durante el acto – Sergio Espinoza

El proyecto en cifras:

₡4.830 millones: Inversión total ejecutada en la etapa clave.

Inversión total ejecutada en la etapa clave. 60.000 habitantes beneficiados.

habitantes beneficiados. 31 km de tubería nueva instalada.

de tubería nueva instalada. 2.650.000 litros: Capacidad de almacenamiento añadida con 5 tanques nuevos.

Capacidad de almacenamiento añadida con 5 tanques nuevos. 1.329 nuevas conexiones domiciliarias.

nuevas conexiones domiciliarias. 52 hidrantes colocados para emergencias y soporte comunitario.

Infraestructura construida

Almacenamiento: Construcción de 5 tanques nuevos (Tremedal, La Planta, La Paz, Bolívar y San Pedro) y mejora de 3 existentes (La Esperanza, Las Juntas y Corrales).

Construcción de 5 tanques nuevos (Tremedal, La Planta, La Paz, Bolívar y San Pedro) y mejora de 3 existentes (La Esperanza, Las Juntas y Corrales). Distribución y bombeo: Instalación de 4 estaciones de bombeo para optimizar la presión operativa del sistema.

Alcance territorial (5 distritos beneficiados):

San Ramón (Casco Central) Piedades Norte San Juan Alfaro San Rafael

El AyA mantiene ₡458 millones adicionales en ejecución inmediata:

₡253 millones en San Juan: Para tuberías, interconexiones y traslado de usuarios.

Para tuberías, interconexiones y traslado de usuarios. ₡205 millones en Piedades Norte (2.ª etapa): Para regular la presión en la red y optimizar infraestructura en sectores como calle Sancho, Victoria y Quesada.