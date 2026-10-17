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La Policía Municipal de San Ramón inauguró su centro de monitoreo, que contará con 18 cámaras de vigilancia donadas por Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la seguridad en el cantón alajuelense.
Los dispositivos estarán ubicados en el centro de San Ramón, una zona caracterizada por su actividad comercial y la circulación constante de personas.
Según la información suministrada sobre el proyecto, las cámaras buscan facilitar la detección de situaciones sospechosas, apoyar la identificación de posibles hechos delictivos y brindar herramientas a las autoridades para atender incidentes en espacios públicos.
Además, el sistema podría contribuir a mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, siempre que exista una adecuada coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.
El funcionamiento del centro también requerirá labores de monitoreo y mantenimiento de los equipos para garantizar su operatividad.
Con información del corresponsal Roger Soto.