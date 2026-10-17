Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Policía Municipal de San Ramón inauguró su centro de monitoreo, que contará con 18 cámaras de vigilancia donadas por Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la seguridad en el cantón alajuelense.

Centro de monitoreo. Foto: corresponsal Roger Soto.

Los dispositivos estarán ubicados en el centro de San Ramón, una zona caracterizada por su actividad comercial y la circulación constante de personas.

Centro de monitoreo. Foto: corresponsal Roger Soto.

Según la información suministrada sobre el proyecto, las cámaras buscan facilitar la detección de situaciones sospechosas, apoyar la identificación de posibles hechos delictivos y brindar herramientas a las autoridades para atender incidentes en espacios públicos.

Centro de monitoreo. Foto: corresponsal Roger Soto.

Además, el sistema podría contribuir a mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, siempre que exista una adecuada coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

Centro de monitoreo. Foto: corresponsal Roger Soto.

El funcionamiento del centro también requerirá labores de monitoreo y mantenimiento de los equipos para garantizar su operatividad.

Centro de monitoreo. Foto: corresponsal Roger Soto.

Con información del corresponsal Roger Soto.