San Pablo inaugura laboratorio tecnológico gratuito para jóvenes

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El cantón de San Pablo cuenta con un nuevo espacio dedicado a la innovación y el aprendizaje tecnológico. Se trata del Laboratorio LINC, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo de habilidades digitales en la población joven.

El proyecto fue inaugurado oficialmente en el Centro de Conocimiento LINC de San Pablo, con el objetivo de brindar herramientas modernas para potenciar el talento local.

El laboratorio está equipado con tecnología de última generación, incluyendo computadoras con inteligencia artificial, iPads, drones, mesas de robótica, impresoras 3D y sistemas de realidad aumentada.

Uno de los principales atractivos de este espacio es que será completamente gratuito para todos los habitantes del cantón, lo que permitirá ampliar el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital.

La iniciativa fue posible gracias a una inversión de ₡20 millones por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que apuesta por fortalecer las capacidades tecnológicas en las comunidades.

Desde la organización indicaron que próximamente el laboratorio abrirá sus puertas al público, para que los usuarios puedan conocer las instalaciones y comenzar a desarrollar proyectos en distintas áreas tecnológicas.

Con este nuevo espacio, San Pablo da un paso importante hacia la formación de nuevas generaciones con habilidades clave para el futuro digital.