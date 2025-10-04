La entrada principal al cantón de San Pablo ha sido completamente transformada con la inauguración de una obra demostrativa del Proyecto mUEve. Esta intervención busca fomentar un entorno urbano más accesible, inclusivo y seguro.

Financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), esto busca fortalecer la movilidad urbana sostenible en 15 cantones del país.

La obra en San Pablo es un ejemplo tangible de cómo la cooperación internacional puede generar un impacto directo y positivo en la vida urbana.

Además de mejorar la seguridad y la calidad de vida, las nuevas condiciones impulsan el comercio local al hacer más atractivo el ingreso al cantón.

La intervención fue desarrollada con el respaldo de la Municipalidad de San Pablo. Sus características clave incluyen:

Espacio Peatonal Ampliado: Se mejoró la accesibilidad y se ampliaron los cruces peatonales, beneficiando especialmente a quienes usan el autobús como principal medio de transporte.

Destino Comunitario: Se crearon pequeños espacios de estancia equipados con mobiliario urbano, transformando una vía de paso en un lugar para detenerse, compartir y disfrutar, en lugar de solo pasar.

Innovación Tecnológica: Se incorporó un museo virtual con tecnología de realidad aumentada (RA), permitiendo a los visitantes explorar piezas del Museo del Oro Precolombino.

Inversión: La iniciativa tuvo un costo de alrededor de ₡127.922.154 millones.

Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la UE, destacó que las obras reflejan el compromiso de la UE con la movilidad sostenible, inclusiva y eficiente.

Afirmó que este proyecto se complementa con iniciativas de mayor escala, como el Tren Eléctrico de Pasajeros.

“El mejoramiento con estos mobiliarios y esta inversión en general, repercute en seguridad, en ornato, en presentación de nuestra ciudad y, sobre todo, en un beneficio directo para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos” afirmó el Bernardo Porras López, alcalde de San Pablo.

La obra de San Pablo es una de las 15 obras demostrativas que ha inaugurado mUEve en conjunto con gobiernos locales, incluyendo cantones como Paraíso, Cartago, Goicoechea, Heredia, y Alajuela.

A través de estas obras y acciones de gobernanza intermunicipal, mUEve busca transformar el entorno urbano con soluciones innovadoras.