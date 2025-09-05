El sábado 6 de septiembre, el centro de la capital vivirá una explosión de cultura, música y tradición con el San José Diaspora Parade, evento de cierre de la 27ª edición del Festival Flores de la Diáspora Africana, organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo.

“El San José Diaspora Parade es mucho más que un desfile: es una manifestación de identidad, memoria y orgullo. Con esta actividad buscamos visibilizar la riqueza de la cultura afrodescendiente en Costa Rica y compartirla con toda la ciudadanía en un espacio de encuentro y celebración”, destacó Carol Brittón, directora de la Fundación.

Fotografía Randall Sandoval.

Desfile y programación artística

El desfile arrancará a las 10:00 a.m. en el Parque Morazán y recorrerá el Paseo de las Damas hasta el Parque Nacional, con bandas de marcha, agrupaciones artísticas, trajes afro y poesía a cargo del colectivo Poetry Slam Costa Rica. Este año, el mariscal será Rogelio “Tipi” Royes Gordon, emblemática voz del Grupo Marfil.

La celebración continuará en el Parque Nacional de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. con presentaciones de Johnnyman (Mekatelyu), Kenneth Mayorga, Banda Dinamo Limón, Masterkey y Grupo Marfil.

Tipí suma más de 55 años de pertenecer a Marfil. Foto: Randall Sandoval.

Gastronomía y emprendimientos

El público podrá disfrutar de 2 ferias destacadas:

Feria Gastronómica Afrocaribeña y de la Diáspora , con más de 40 puestos de comida tradicional.



, con más de 40 puestos de comida tradicional. Feria Multicultural de Emprendedores, que reunirá a más de 150 participantes con productos y proyectos innovadores.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

Orgullo y diversidad

El evento cuenta con el respaldo de la Unión Europea, el Centro Cultural de España, la Municipalidad de San José y otras instituciones.

“San José abre sus calles para visibilizar y honrar la herencia afrodescendiente, reconociéndola como parte esencial de nuestra identidad nacional. Invitamos a todas las personas a sumarse a esta celebración de música, color y tradición“, manifestó Gabriela Calvo, del Proceso de Cooperación Internacional de la Municipalidad de San José.

Fotografía Randall Sandoval.

Para más información las personas pueden consultar las redes sociales del Festival Flores de la Diáspora Africana.