San José revivirá líneas del tranvía en cinco puntos de la capital

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Con el objetivo de mantener la memoria histórica de San José, la municipalidad capitalina revivirá las líneas del antiguo tranvía en cinco bulevares del cantón central josefino, esto mediante la colocación de placas transparentes para observar las antiguas construcciones.

Según detalló la regidora Mariana Zuñiga, del partido Juntos, “los cinco puntos van a contar con iluminación y estarán en la vía pública, pero tendrán una estructura rígida con vidrio resistente que permitirá visualizar las vías sin tener contacto directo con ellas, con el objetivo de proteger las vías del tranvía”.

Las obras de exhibición, si bien fueron anunciadas por el alcalde Diego Miranda tras el inicio de la construcción del bulevar en los alrededores de la Asamblea Legislativa, estos no fueron adjudicados por falta de oferentes.

“El proceso de contratación tuvo que realizarse en tres ocasiones para lograr que hubiese participación, porque se trata de un tipo de contratación bastante específica”, explicó Zuñiga a Grupo Extra.

En total, la contratación suma un monto cercano a los ¢55 millones, para la colocación de los rieles del tranvía en zonas calificadas como “estratégicas del centro de San José”, especificamente en:

Plaza de la Cultura

Frente a la antigua Soda Chelles

En las cercanías del Museo del Jade

Frente al Castillo Azul

Entre calle 19 y calle 21

Si bien las obras estaban previstas para concluir en el mes de septiembre, según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la regidora detalló que la expectativa real es que se inauguren a finales del mes de octubre, o bien, iniciando noviembre.

San José contó con un tranvía eléctrico a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, el cual operó como el primer medio de transporte urbano colectivo de Costa Rica, y conectaba las principales zonas de la capital, incluyendo ramales en Goicoechea y Montes de Oca.