La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre este domingo.

La alerta del caso se da luego de que autoridades policiales solicitaran el apoyo de la Benemérita.

El cuerpo fue encontrado en el sector de Barrio Las Luisas, en Mata Redonda, San Jose.

“Se envía a unidad especializada para colaborar con la extracción de los restos de un hombre adulto. Las causas de su fallecimiento no están determinadas por ahora”, destacó Cruz Roja.

La escena queda a cargo de las autoridades judiciales para determinar la situación de este caso.