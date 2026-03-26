Alajuela es la provincia con un mayor crecimiento de obras residenciales en el país con un 16.7%, en comparación con 2024. Los cantones de Naranjo, Alajuela, Orotina y Grecia son los lugares que más aumentaron las extensiones en la construcción de zonas residenciales en Costa Rica.

Así lo afirman los resultados preliminares del informe de la “Estadística de la Construcción del año 2025” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), donde se reporta un crecimiento del 7.7% en las obras en el país.

Durante el año anterior, se registraron 3.498 casas nuevas, con un aumento considerable del 46,6% en el tamaño de los apartamentos o condominios.

Ana Mercedes Umaña, Coordinadora de la Unidad de Estadísticas Económicas.

Este rubro destaca nuevamente a Alajuela como el lugar con el máximo incremento en el tamaño de las viviendas, lo cual también se registró en todas las provincias, excepto en San José.

Adicionalmente, según los datos, el área de construcción total fue de 4.152.934 m²; esto quiere decir que representa un crecimiento del 12,7% del espacio, comparado con 2024.

Alajuela concentró la mayor área con un 24%, seguido por San José con un 23,5% entre las provincias.

Sin embargo, el mayor aumento de las construcciones se ubicó en San José, con un incremento de 288.178 m². De acuerdo con el INEC, este crecimiento se caracterizó principalmente por la construcción de nuevas obras residenciales en toda la provincia.