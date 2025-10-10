El cantón central de San José carga con el 40% de los delitos que se cometen en todo el país, a pesar de ocupar menos del 1% del territorio nacional, según destacó Marcelo Solano director de la Policía Municipal capitalina al exponer la complejidad social y urbana que enfrenta la ciudad.

Las autoridades municipales subrayan que, en ese reducido espacio, se concentra una población equivalente a la de varios cantones juntos, marcada por hacinamiento, cuarterías, precarios, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad.

“En menos del 1% del territorio nacional ocurre el 40% de todos los delitos de Costa Rica. Es un peso enorme que explica por qué San José concentra tantos fenómenos urbanos y sociales”, explicó un representante municipal.

La magnitud del hacinamiento en la capital alcanza niveles que, según la Policía Municipal, dimensionan la presión social y urbana que enfrenta el cantón central.

Población en los precarios

Solo en los precarios josefinos viven más personas que en la suma de cantones como Quepos, Garabito y Orotina, lo que convierte a estos asentamientos informales en una verdadera “ciudad dentro de la ciudad”, de acuerdo con declaraciones del jefe policial.

Quien además señala que, si se contabilizaran únicamente las familias que residen en precarios y cuarterías, San José equivaldría al cantón número 49 del país, con una población mayor al promedio nacional.

“Si todas las personas que viven en precarios en San José fueran la población de un cantón, sería más grande que Monteverde, Turubares, San Mateo y Dota juntos”, explicó Solano, al resaltar la densidad habitacional y la falta de acceso a vivienda formal.

Entre los principales asentamientos se mencionan La Carpio, León XIII, Los Guido, Cristo Rey, El Pochote, El Jardín y la Uruca, zonas donde la alta concentración poblacional se combina con limitado acceso a servicios básicos, riesgos sanitarios y problemas de seguridad.

“Estamos ante una megaurbia con enormes contrastes: mientras crecen las inversiones privadas en el centro, los cinturones de pobreza también se expanden en los márgenes urbanos”, puntualizó la autoridad local.

Los datos ponen en evidencia la necesidad de políticas habitacionales urgentes, acompañadas de estrategias de reordenamiento territorial y recuperación de espacios, para atender un escenario donde el desequilibrio urbano se ha convertido en uno de los mayores desafíos del país.

El jefe policial también respondió a declaraciones del ministro de Seguridad, quien afirmó que “lo único que crece en San José es la zona roja”.