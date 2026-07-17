San José quita inspectores municipales pese a buscar control de patentes

Pese a toda la discusión alrededor de regular comercios y patentes mediante el Reglamento de Espectáculos Públicos, la Municipalidad de San José eliminó un 70% de las plazas destinadas a los inspectores de patentes. A esto se suman cambios de horario y la eliminación de choferes para inspecciones nocturnas, según consta en un informe emitido por la Dirección de Control Urbano, documento del cual Grupo Extra tiene una copia.

Dicho informe, bajo el oficio DCU-149-2026, detalla que la Gerencia de Gestión Municipal, cargo ocupado por Jessica Martínez, aplicó una directriz que redujo la planilla de fiscalizadores de diecisiete a únicamente cinco funcionarios activos. Asimismo, se impuso una jornada fija de 7:30 a 16:00 horas que anuló los operativos nocturnos ordinarios.

Las labores diferenciadas quedaron sujetas a condiciones desfavorables, obligando a los inspectores a conducir motocicletas o vehículos municipales sin chofer.

Ante esto, el personal manifestó formalmente que “las condiciones impuestas resultan desproporcionadas y atentan contra los derechos laborales y la seguridad del personal”, según consta en el documento.

Policías harán las inspecciones

Por su parte, el alcalde josefino, Diego Miranda, defendió la reestructuración interna y justificó la reducción de la fiscalización de patentes tradicional mediante el traslado de competencias hacia la Policía Municipal.

Según detalló el jerarca a este medio, “hemos hecho un recorte precisamente porque vemos las cargas de trabajo, pero lo que no dicen es que le hemos brindado capacitación a cientos de policías para que puedan desarrollar actividades nocturnas”.

Miranda argumentó que estas medidas, junto con el Reglamento de Espectáculos Públicos descartado esta semana, buscaban erradicar vacíos legales y discrecionalidades operativas.

“Muchos de esos informes que la Policía daba, y que después tenía que corroborar la Dirección de Control Urbano, no necesariamente estaban siendo vinculantes; además, había muchos vacíos que permitían que, en la discrecionalidad del funcionario, se pueda coartar la libertad y la capacidad de generar actividad económica para los comercios”, agregó Miranda.

Denuncian incapacidad

de Alcaldía

Desde el Concejo Municipal, la oposición catalogó la estrategia como una negligencia que debilita el control comercial.

El regidor Juan Diego Gómez, de Más San José, cuestionó la delegación de funciones a los cuerpos policiales, señalando que “al final estás creando un montón de formas para generar como una especie de represión, pero no estás haciendo el trabajo que le toca con las herramientas que ya tienen disponibles”.

Gómez advirtió además que “la municipalidad tiene las capacidades y tiene todo el respaldo legal para poder, en conjunto con el Ministerio de Salud, hacer los cierres que consideren necesarios”.

En una línea similar, el regidor Álvaro Salas, de la Unidad Social Cristiana, criticó el desmantelamiento de la presencia física municipal en eventos masivos y citó que “para la actividad de fin de año donde se dio una instrucción en ese sentido para que no se supervisara en las Fiestas de Zapote”, situación confirmada por el documento, donde se señala que “se giró una instrucción por parte de la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano para que la Sección de Patentes no realizara labores de fiscalización presencial relacionadas con los espectáculos públicos desarrollados en el redondel de toros”.

Diego Miranda Alcalde de San José

“Un policía que por ejemplo, ande con una cámara corporal es un policía que está fiscalizando, pero que también su trabajo está siendo fiscalizado; entonces, son mejoras lo que estamos haciendo en el tema de comercio”.

Juan Diego Gómez Regidor Más San José

“¿Por qué la muni no ha cerrado esos restaurantes que funcionaban como bares? Es un tema de negligencia, de incapacidad administrativa que se resuelve poniéndose a trabajar, el problema son temas como esta disminución de inspectores”.