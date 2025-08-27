Un eventual sismo de magnitud igual o superior a 5 en San José podría provocar daños materiales e incluso víctimas, según especialistas en sismología.

Los recientes temblores del 22 de agosto, percibidos como “fuertes” por la población, generaron nuevos datos sobre fallas sísmicas y la actividad tectónica.

Lepolt Linkimer, sismólogo de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó los posibles efectos de un movimiento telúrico en una zona densamente poblada como San José.

“Si ocurre un sismo de magnitud cinco o cinco y medio, es probable que existan daños y hasta víctimas, debido a la gran cantidad de personas expuestas”, señaló.

Aunque no colapsen estructuras, Linkimer advirtió que la caída de vidrios u objetos podría lesionar a quienes se encuentren cerca: “Un nuevo evento similar podría generar afectaciones importantes en la ciudad”.

Los temblores recientes están vinculados a una falla activa, aunque las autoridades ya han identificado otras en el sur de San José que han provocado terremotos, el último registrado en 1912.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) indicó que el sismo de magnitud 4,1 del 22 de agosto es el más fuerte registrado en San José desde que se cuenta con instrumentos modernos.

Walter Jiménez, experto del Ovsicori, informó que detectaron una falla de pequeñas dimensiones que atraviesa parte del área urbana de la capital.

“Hay que considerar que se trata de una zona altamente poblada, donde un sismo moderado podría causar daños materiales y afectar a personas si no se toman medidas adecuadas”, advirtió.

Jiménez también destacó que descubrir fallas nuevas, como la relacionada con los últimos eventos, es poco frecuente: “Un movimiento sísmico con réplicas, como los del fin de semana, en una falla no identificada, es algo inusual”.

Eventos históricos de San José

• El terremoto de Alajuelita del 21 de marzo de 1842, con una magnitud de 5,4

• El terremoto de Tablazo en 1910 con magnitud de 5,8

• El terremoto de Tres Ríos en 1912 con magnitud 5,7

Sismos recientes en la capital

• San Pedro de Montes de Oca, 14 de mayo del 2025 (magnitud 2,9)

• Centro de San José, 2 de febrero del 2019 (magnitud 2,8)

• Centro de Desamparados, 24 de agosto del 2019 (magnitud 3,4)

• Santo Domingo de Heredia, 15 de septiembre del 2019 (magnitud 3,5).

Poca profundidad de fallas locales

Los expertos indicaron que estas fallas locales son muy superficiales (0 a 20 kilómetros), es decir, de poca profundidad, que provoca que los sismos sean sentidos por la población.

“Al ser un evento poco profundo, permite que la población, en especial del Valle Central, lo perciba, aunque sean magnitudes relativamente bajas”, según Jiménez.

Recomendaciones durante el sismo

• Mantener la calma

• Colocarse en un lugar seguro

• Ubicarse lejos de objetos que puedan caer

• Si la persona está cerca de una salida puede evacuar del edificio

• En caso contrario, resguardarse, agacharse y cubrirse.

• Evitar trasladarse por gradas o ascensores durante el sismo

• Esperar que termine el sismo para evacuar el temblor

• Seguir las indicaciones de la Comisión Nacional de Emergencias

Fuentes: RSN y Ovsicori