Cuando cae la noche sobre el cantón central de San José, las calles se vacían, los comercios se cierran y la ciudad que alguna vez fue el corazón palpitante de Costa Rica se convierte en un espacio fantasmal que sus propios ciudadanos temen transitar. Esta no es la capital que merecemos, ni la que necesitamos.

441 edificaciones abandonadas en los cuatro distritos centrales. Estructuras enteras que no sirven a nadie, que se deterioran día a día, mientras el país enfrenta un déficit habitacional superior a 150.000 viviendas. La paradoja es tan absurda como dolorosa: tenemos edificios vacíos en una ciudad vacía, mientras miles de familias costarricenses no tienen dónde vivir.

Por eso, la propuesta “Otra Vida, Otro Uso” de la firma Gensles no es simplemente una buena idea: es una necesidad urgente que debemos atender como país. La reconversión de estos edificios abandonados en viviendas residenciales no solo resolvería parte del problema habitacional, sino que devolvería a San José lo que perdió hace décadas: su alma, su gente, su vida urbana.

La experiencia internacional lo demuestra. Canadá ha transformado exitosamente antiguas oficinas en espacios residenciales, logrando reposicionar sus centros urbanos y devolver la población a las ciudades. No estamos inventando la rueda; estamos siguiendo un camino probado que otras naciones han recorrido con éxito. Y lo mejor: este modelo se adapta perfectamente a la realidad de las ciudades latinoamericanas que, como San José, expulsaron a su población hace años.

Los beneficios de repoblar la capital son múltiples y evidentes. Primero, ofrecería viviendas accesibles para sectores de ingresos medios y bajos, con una inversión menor que la construcción desde cero.

Segundo, mejoraría dramáticamente la seguridad ciudadana: calles habitadas son calles seguras. Tercero, revitalizaría el comercio y la economía local, creando ese ecosistema virtuoso donde las personas viven, trabajan, consumen y construyen comunidad. Cuarto, reduciría nuestra dependencia del transporte privado y los devastadores presas que asfixian la Gran Área Metropolitana cada día.

Es aquí donde hacemos un llamado directo a la Municipalidad de San José: esta iniciativa no puede prosperar sin su liderazgo activo. No basta con identificar edificios o anunciar proyectos sin presupuestos ni plazos. Se necesita voluntad política real, traducida en acciones concretas.

La municipalidad debe facilitar incentivos fiscales atractivos para desarrolladores que inviertan en estas reconversiones. Debe agilizar los permisos de construcción mediante ventanillas especiales para estos proyectos. Debe trabajar con la Asamblea Legislativa para actualizar regulaciones que, aunque bien intencionadas, se convirtieron en barreras insalvables para la renovación urbana. Debe establecer alianzas público-privadas donde el riesgo y el beneficio se compartan equitativamente.