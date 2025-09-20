Este 18 de setiembre del 2025, el país sumó 626 víctimas de homicidio doloso, una cifra levemente menor a la del mismo periodo del 2024 cuando se registraban 638, sin embargo, la provincia de San José rompe la tendencia a la baja y concentra el mayor repunte con 210 casos frente a 167 del año anterior.

La información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestra que los asesinatos se concentran en su mayoría en zonas capitalinas densamente pobladas como Desamparados, Pavas y La Uruca, lugares donde confluyen tanto disputas de crimen organizado como hechos de violencia común, entre ellos femicidios, robos y riñas callejeras.

La provincia de San José concentra una parte significativa de los homicidios ocurridos en el país durante este 2025, pese a que, en términos generales, los datos muestran una tendencia a la baja en los últimos dos trimestres.

De acuerdo con el criminólogo Erick Villalba, este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica, sino que se repite en las principales capitales de América Latina, donde confluyen dos factores: la mayor concentración de población y la presencia de poderosas organizaciones criminales que buscan controlar mercados de droga y territorios de venta.

“Zonas como Desamparados, La Uruca o Pavas son atractivas para las bandas por su demografía, pero también por ciertos descuidos estatales que han favorecido su permanencia. A esto se suman hechos de violencia común, como robos, femicidios o riñas, que incrementan las cifras”, explicó Villalba.

El también criminólogo Bernal Vargas recordó que, aunque el segundo y tercer trimestre mostraron una reducción respecto al primero, el arranque del año fue uno de los más violentos de la última década.

Añadió que la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses a Estados Unidos ha funcionado como un elemento disuasorio para algunos grupos criminales, aunque el impacto aún no es suficiente para cantar victoria.

Bandas en disputa

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que parte del repunte homicida en la capital se relaciona con la lucha interna en la banda conocida como Los Lara, así como con ajustes de cuentas entre grupos rivales que intentan aprovechar el debilitamiento de esa organización.

“Se han producido homicidios de alto perfil contra líderes criminales, lo que genera venganzas en cadena. Ya no se trata solo de controlar puntos de venta de droga, sino de guerras fratricidas por el poder y la venganza”, sostuvo Zamora.

Según los especialistas, la capital seguirá siendo un foco de violencia por su densidad poblacional, la cercanía con los puertos y la facilidad de traslado de las estructuras criminales.

“Si bien se nota una baja general, San José es un mercado latente y estratégico, donde conviven homicidios ligados al narcotráfico con delitos comunes propios de la convivencia urbana”, concluyó Vargas. Expertos opinan Erick Villalba Criminólogo “Zonas como Desamparados, La Uruca o Pavas son atractivas para las bandas por su demografía, pero también por ciertos descuidos estatales”. Mario Zamora Ministros de Seguridad “Se han producido homicidios de alto perfil contra líderes criminales, lo que genera venganzas en cadena. Ya no se trata solo de controlar puntos de ventas”.