San José es la provincia más vulnerable a nivel nacional si de estafas digitales se habla, pues, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solo el primer semestre del 2025 registró 4.192 víctimas de timos cibernéticos, mientras que a nivel nacional la cifra de denuncias supera las 7.000.

Las estadísticas indican que, entre enero y junio, las más de 4 mil personas que se ven afectadas en la capital por dicho fraude, registran pérdidas por más de ¢2.800 millones.

Este tipo de delitos se han convertido en la amenaza criminal de mayor crecimiento en el país, según Yorkssan Carvajal, jefe de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del OIJ.

Asimismo, el primer semestre de 2025, los delitos cibernéticos aumentaron hasta un 88% en comparación con el mismo periodo de 2024, desplazando a otros delitos contra la propiedad que han mostrado una tendencia a la baja.

“Es el delito con mayor crecimiento a nivel país, y no solo aquí, sino también a nivel internacional. Las cifras son preocupantes”, advirtió Carvajal.

El funcionario explicó que la mayoría de estos ataques se cometen mediante ingeniería social, una técnica que consiste en engañar a las personas para que entreguen información sensible.

“Puede ser una página falsa del banco, un supuesto funcionario municipal que ofrece exoneraciones de impuestos, o un falso comprador que le pide un adelanto. Siempre hay un elemento de presión, como decir ‘solo hoy hay tiempo’”, detalló.

Tipos de estafa

Entre las modalidades más comunes destaca el falso funcionario bancario. En estos casos, el delincuente simula una llamada tripartita con el banco, guiando a la víctima para que siga instrucciones y, sin darse cuenta, ingrese sus credenciales de acceso.

“Todos estos enlaces son páginas espejo; una vez que la persona entrega sus datos, el estafador ingresa de inmediato a la página original del banco y hace transferencias, retiros, o incluso solicita tarjetas de crédito. En menos de tres horas el dinero desaparece”, señaló.

Otras prácticas incluyen mensajes de texto con enlaces fraudulentos, supuestamente para reclamar premios, canjear puntos o actualizar información personal. El OIJ advierte que no existe un grupo de edad más vulnerable.

“Es muy diverso. Puede caer un periodista, un doctor, un ama de casa o un constructor; todo depende de la necesidad que tenga en ese momento. Si busca trabajo y da clic en un enlace falso, se convierte en víctima. Si tiene una propiedad, podrían hacerse pasar por funcionarios municipales”, explicó.

Los montos robados también son variables, íes señalan que se ha visto desde ¢50.000 en cuentas con poco saldo, hasta más de ¢100 millones en una sola operación.

En respuesta a este fenómeno, el OIJ indicó que ha fortalecido la coordinación con la Fiscalía de Cibercrimen, bancos estatales, el Banco Central y otras entidades.

“Tenemos más de 31 personas en prisión preventiva en lo que va del semestre. Es un trabajo conjunto, operativo y constante”, indicó.

Carvajal subrayó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.

“La mejor defensa es saber cómo operan. Si yo sé cómo me van a hacer la estafa, difícilmente voy a caer”, dijo.