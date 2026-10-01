San José celebra a los grandes de la casa al ritmo del bolero

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Con boleros y al ritmo del chachachá, cientos de adultos mayores se hicieron presentes en el centro de San José para celebrar la inauguración del mes que celebra a los más grandes de la casa.

Animados por la histórica Orquesta de Lubin Barahona y sus caballeros del ritmo, el Parque Morazán fue epicentro de un baile cargado de emoción, nostalgia y ritmo.

Foto: Jorge Castillo.

Organizada por la Municipalidad de San José, la actividad forma parte de una serie de giras y proyectos para conmemorar el mes del adulto mayor.

Foto: Jorge Castillo.

“Tenemos diversas actividades organizadas con diversos centros diurnos en los distritos”, señaló Gabriela Calvo, de la Municipalidad de San José.

El baile contó además con la presencia del alcalde, Diego Miranda.