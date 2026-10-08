San Joaquín de Flores encenderá la Navidad con su tradicional alumbrado

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La comunidad de La Cruz del Norte, en San Joaquín de Flores, se prepara para dar la bienvenida a las celebraciones de fin de año con su tradicional alumbrado y una agenda de ventas que se extenderá durante varias semanas.

El encendido oficial de la iluminación navideña está programado para el sábado 21 de noviembre a las 6:00 p. m.

Un espacio en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de la decoración festiva que tendrá el sector.

Asimismo, desde ese día y hasta el 27 de diciembre, se llevarán a cabo ventas continuas todos los días en un horario de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

A estas celebraciones comunales se suma la iniciativa de la Municipalidad de Flores, la cual trabaja en la organización de una Feria Navideña proyectada para finales de noviembre.

Ambas actividades marcan el inicio del ambiente festivo para una de las épocas más esperadas en el cantón de Flores.