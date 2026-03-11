San Carlos vende a jugador al extranjero

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Asociación Deportiva San Carlos confirmó la venta definitiva del futbolista Joseth Peraza al Zalaegerszegi TE FC de la primera división de Hungría, en una transferencia que se convirtió en histórica para el club y que además incluye un porcentaje de una futura venta.

Peraza, formado en las ligas menores del equipo norteño, debutó en Primera División con apenas 15 años y posteriormente dio el salto al fútbol europeo en 2025 mediante un préstamo al club húngaro.

Tras su buen rendimiento, el Zalaegerszegi decidió ejecutar la opción de compra y asegurar su fichaje definitivo.

“Para nuestra institución representa un motivo de orgullo ver a uno de nuestros jugadores formados en casa continuar su crecimiento en el fútbol internacional, reflejo del trabajo y la dedicación que se realiza día a día en nuestros procesos de formación y reafirmando el compromiso del club con el desarrollo del talento de nuestra región y su proyección hacia el fútbol internacional”, informó el cuadro norteño en un comunicado.

Posiblemente, Joseth Peraza estará convocaco para los juegos de la Selección Nacional ante Jordania e Irán en suelo turco.