San Carlos le receta otro duro golpe al Herediano

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Club Sport Herediano volvió a vivir una noche de pesadilla y volvió a perder en el Torneo de Apertura 2026. Esta vez, fue con un 0-1 contra la Asociación Deportiva San Carlos.

La primera jugada de peligro del partido se convirtió en el primer y único gol para los norteños.

Fue al 3’ cuando Jeikell Venegas lanzó un balón al área desde la banda derecha y que cerró en el segundo poste Brian Martínez para vencer la fortaleza florense.

Los locales quedaron en un “shock” momentáneo y les costó volver al juego. Conforme pasaron los minutos, tuvieron la pelota, pero poca claridad para ir al ataque.

San Carlos fue superior de inicio a fin en el partido.

Raúl Vidal había anotado nuevamente para los “Toros del Norte” al 70’, pero se encontraba en fuera de juego y la acción se anuló.

Sobre los últimos minutos, el “Team” se fue al frente para buscar salvar, al menos, el empate en su propio estadio

Con este resultado, los rojiamarillos siguen en la novena posición del campeonato nacional, donde ya acumulan siete derrotas, un empate y solo dos triunfos.

Por su parte, los sancarleños se afianzan en la cuarta casilla del certamen con 18 puntos y le sacan 3 de ventaja a Liga Deportiva Alajuelense.