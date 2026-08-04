San Carlos habla sobre Jonathan McDonald: ¿Se acerca el adiós?

La Asociación Deportiva San Carlos desató una ola de especulaciones este martes tras realizar una enigmática publicación en sus redes sociales relacionada con Jonathan McDonald.

En la imagen compartida por el club aparece la silueta del experimentado delantero acompañada de la frase: “El último baile, muy pronto”, un mensaje que inmediatamente generó incertidumbre entre los aficionados norteños.

Hasta el momento, la institución no ha brindado mayores detalles sobre el significado de la publicación, por lo que no está claro si hace referencia al retiro del atacante en el próximo compromiso, al cierre del Torneo Apertura 2026 o si se trata de algún otro anuncio relacionado con su futuro.

La incógnita aumenta debido a que McDonald no fue convocado para el más reciente encuentro de los “Toros del Norte”, en el que San Carlos cayó 2-1 ante Saprissa en Tibás.

El delantero, de amplia trayectoria en el fútbol costarricense, ha sido una de las figuras más importantes de la última década y dejó huella en clubes como Alajuelense, Herediano y San Carlos, además de vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Por ahora, la publicación mantiene en vilo a la afición sancarleña, que espera conocer en las próximas horas si el histórico goleador se prepara para disputar “el último baile” de una carrera llena de títulos, goles y momentos memorables.