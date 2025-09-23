La Asociación Deportiva San Carlos anunció la salida de Harry Rojas y Alejandro Salazar tras llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con ambos jugadores.

Rojas, extremo derecho, firmó con San Carlos el 1 de julio y llegó con la expectativa de reforzar el ataque del equipo dirigido por Walter Centeno. Sin embargo, solo disputó 2 de los 10 partidos posibles y no logró consolidarse en el once titular.

Alejandro Salazar también finaliza su etapa en el club norteño.

En su comunicado oficial, San Carlos agradeció a ambos futbolistas por la entrega y el profesionalismo mostrados durante su estadía y les deseó éxito en sus futuros proyectos.

El equipo marcha en la octava posición del torneo.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña.