San Carlos busca evitar los fantasmas del pasado

Luego de perder el primer partido por problemas administrativos, la Asociación Deportiva San Carlos volvió a la competencia y ahora se enfocan en competir para retomar el camino perdido.

A pesar de estar sin puntos, ahora que tienen participación, buscan dejar atrás los errores cometidos la temporada anterior, donde estuvieron cerca del descenso.

El club siguió entrenando bajo las órdenes de Walter Centeno. Foto: Prensa ADSC

“Tenemos una afición que nos exige y por eso intentamos siempre estar a la altura. Comprendo también que los últimos torneos no han sido nada buenos para nosotros y hoy tenemos una oportunidad buscando una revancha”, dijo Carlos Acosta, gerente deportivo de la institución.

La parte administrativa también será clave para la estabilidad, pues al estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les permite jugar cada semana y así tener los respectivos ingresos por taquillas.

Los sancarleños buscarán su primera victoria del certamen ante el Inter SC. Foto: Prensa ADSC

El club recurrió a la recepción de donaciones vía SINPE Móvil, donde un grupo de aficionados y patrocinadores hicieron su aporte. Además, realizarán una subasta de ganado que reunirá a productores, empresarios y aficionados, la cual será el próximo jueves 3 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m.

“Le agradecemos a toda esa afición sancarleña y hasta más allá que nos apoyaron o que nos han estado apoyando. En la vida hay que ser agradecidos y ahora buscaremos darles buenos momentos en la cancha”, manifestó Acosta.

Los norteños cuentan con 2 derrotas en el Apertura 2026, una “en la mesa” por haber estado en deuda con la CCSS y otra tras caer 2-1 ante el Deportivo Saprissa.