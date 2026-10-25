San Carlos amarra al Monstruo y no lo deja escaparse

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La Asociación Deportiva San Carlos hizo respetar su casa y derrotó 2-1 al Saprissa, en un partido que dejó a los morados nuevamente con las manos vacías y una oportunidad más desperdiciada para despegarse en la cima del Torneo de Apertura.

Los Toros del Norte pegaron primero y encontraron la ventaja al minuto 39. Kenneth Cerdas apareció dentro del área después de un centro de Jeffrey Valverde y, tras caer en la zona de definición, logró enviar el balón al fondo de las redes para colocar el 1-0.

San Carlos tomó confianza y aprovechó el golpe para aumentar la diferencia antes del descanso. Al 43’, Raúl Vidal apareció casi solo dentro del área, se deshizo de la marca y definió para marcar el 2-0.

Con dos goles de ventaja, los norteños llegaron al complemento con la misión de sostener el resultado, mientras Saprissa buscaba una reacción que le permitiera meterse nuevamente en el partido.

Los morados encontraron el descuento al minuto 69. Mariano Torres recibió un centro y, con su pierna derecha, definió de forma rasa para poner el 2-1 y devolverle la emoción al encuentro.

San Carlos resistió y terminó celebrando tres puntos importantes.

Con la victoria, los Toros del Norte se mantienen en el quinto lugar de la clasificación, a la espera de lo que suceda con Alajuelense ante Pérez Zeledón.

Para Saprissa, el tropiezo vuelve a significar una oportunidad perdida. Los morados se quedan con 24 puntos y ahora comparten el liderato con Cartaginés y Sporting, en un triple empate que se define por diferencia de goles.