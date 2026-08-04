Samsung presenta los Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8

Samsung Electronics presentó oficialmente su nueva generación de dispositivos plegables con el lanzamiento de la serie Galaxy Z, integrada por los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. La compañía amplía su portafolio con tres modelos diseñados para distintos perfiles de usuarios, incorporando mejoras en diseño, productividad, fotografía e inteligencia artificial.

La nueva línea llega impulsada por Galaxy AI, una plataforma de inteligencia artificial optimizada para aprovechar al máximo el formato plegable de los dispositivos, ofreciendo herramientas más intuitivas para trabajar, crear contenido y realizar tareas cotidianas de forma más eficiente.

“Al establecer un nuevo estándar para los dispositivos plegables, impulsamos una nueva generación de experiencias móviles potenciadas por inteligencia artificial y acercamos esta innovación a más personas”, afirmó TM Roh, presidente y director de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics.

Galaxy Z Fold8: más liviano y con una experiencia inmersiva

El nuevo Galaxy Z Fold8 se convierte en el dispositivo de pantalla grande más liviano de Samsung, con un peso de apenas 201 gramos. Su nuevo diseño tipo pasaporte facilita el uso con una sola mano cuando está cerrado, mientras que su pantalla interna ofrece una experiencia panorámica ideal para entretenimiento y productividad.

Entre sus principales características destacan:

Tecnología Flex Titanium.

Sistema de cámaras duales de 50 megapíxeles.

Grabación simultánea desde dos ángulos.

Inteligencia artificial capaz de encuadrar y seguir automáticamente a las personas durante las grabaciones.

Samsung asegura que este modelo fue pensado para quienes consumen y crean contenido desde su dispositivo móvil.

Galaxy Z Fold8 Ultra: el plegable más potente para productividad

El Galaxy Z Fold8 Ultra debuta como el plegable más delgado fabricado por Samsung, con apenas 4,1 milímetros de grosor cuando está abierto.

Su pantalla de 8 pulgadas está orientada a quienes buscan maximizar la productividad y la multitarea, complementándose con especificaciones de alto nivel como:

Cámara principal de 200 megapíxeles.

Cámara ultra gran angular de 50 MP.

Grabación de video en 8K.

Tecnología Nightography mejorada.

Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W.

Sistema de refrigeración de grafito para un mejor rendimiento.

Compatibilidad con el códec APV y Cine LUT para edición de color con calidad cinematográfica.

Galaxy Z Flip8: diseño compacto y selfies mejoradas

Para quienes buscan un dispositivo más compacto, Samsung presentó el Galaxy Z Flip8, que destaca por un grosor de apenas 6,1 milímetros y un peso de 180 gramos.

Una de sus principales novedades es la renovada pantalla externa, que permite consultar información, responder notificaciones e interactuar con funciones de inteligencia artificial sin necesidad de abrir el teléfono.

Además, incorpora:

Cámara de 50 megapíxeles optimizada para selfies.

optimizada para selfies. Captura manos libres.

Sistema de estabilización para videos en movimiento.

Galaxy AI lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel

La nueva serie Galaxy Z integra una versión optimizada de Galaxy AI, diseñada específicamente para sacar provecho de las pantallas plegables.

Entre las funciones disponibles destacan:

Now Brief , que organiza información relevante para el usuario.

, que organiza información relevante para el usuario. Now Nudge , con sugerencias inteligentes según el contexto.

, con sugerencias inteligentes según el contexto. Gemini Intelligence, que permite resumir documentos, automatizar tareas y facilitar la creación de contenido.

Samsung señala que estas herramientas permiten trabajar con mayor rapidez y mejorar la experiencia de productividad desde el dispositivo móvil.

Samsung refuerza la seguridad con nuevas herramientas

La privacidad también fue uno de los ejes del lanzamiento.

La nueva serie incorpora mejoras en Samsung Knox, junto con tecnologías como:

Personal Data Engine .

. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) .

. Un nuevo panel de transparencia para visualizar las acciones realizadas por la inteligencia artificial y administrar el uso de los datos personales.

Preventa de la nueva serie Galaxy Z

Samsung anunció que la preventa de los nuevos dispositivos estará disponible del 22 de julio al 20 de agosto, período durante el cual los consumidores podrán acceder a promociones y beneficios especiales según cada mercado.

La compañía invita a los interesados a consultar las ofertas disponibles a través de la tienda oficial de Samsung y Samsung Newsroom Latinoamérica.

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